Se llevaron una Dodge Ram y la hallaron con una copia de la llave adentro

Un hombre con domicilio en Buenos Aires denunció la sustracción de su camioneta Dodge Ram negra, que había dejado estacionada en la esquina de Pallotti y Puerto Rico, en Villa General Belgrano.

El vehículo se encontraba con las medidas de seguridad colocadas. Tras la denuncia, la Policía desplegó un operativo cerrojo en distintos sectores de la localidad.

Minutos más tarde, la camioneta fue ubicada sobre calle Rivadavia al 90. Según se informó, el rodado fue hallado con una copia de la llave en su interior.

La pickup fue recuperada y quedó a disposición de la Justicia.