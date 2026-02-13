Tragedia en La Tosquita: un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica

La Tosquita. Un trágico accidente laboral ocurrió este viernes alrededor de las 13 horas en un establecimiento rural ubicado en la zona de La Tosquita, a cinco kilómetros al sur de esa localidad.

El hecho se registró en el campo denominado “San Miguel”, donde un hombre se encontraba realizando tareas de fumigación. Según relató su esposa, de 48 años, uno de los brazos de la maquinaria que operaba colisionó con cables aéreos de alta tensión por causas que aún se investigan.

En ese contexto, al intentar retirar el equipo, el trabajador recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte en el lugar. Personal médico acudió al establecimiento y constató el deceso.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que interviene para esclarecer las circunstancias del hecho.

