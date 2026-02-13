Un auto explotó en marcha y terminó consumido por el fuego

Un Fiat Uno blanco se incendió durante la madrugada en calle Independencia al 2100, en barrio Roca de San Francisco, y quedó completamente destruido por el fuego.

El conductor, un hombre de 67 años, relató que mientras circulaba escuchó una explosión y, segundos después, el vehículo comenzó a prenderse fuego en la parte delantera.

Las llamas avanzaron rápidamente y provocaron daños totales en el rodado, perteneciente a la empresa Power Protection.

Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para apagar el incendio.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el automóvil quedó en el sitio mientras se labran las actuaciones correspondientes.