Un auto se incendió en Circunvalación y quedó destruido

Un automóvil se incendió este viernes por la tarde en la ruta nacional A-019, a la altura del kilómetro 41 del anillo interno de la avenida de Circunvalación, en el acceso a la colectora interna de avenida Padre Claret, en la ciudad de Córdoba.

El vehículo, un Ford Ka conducido por un hombre de 48 años, comenzó a prenderse fuego mientras circulaba por el sector.

Las llamas avanzaron rápidamente y provocaron daños totales en el rodado.

En el lugar trabajó personal de la Dirección Bomberos, que logró sofocar el incendio.