Un policía fue quemado en la cara con agua hirviendo tras una persecución por las calles de la ciudad de Córdoba. Todo ocurrió durante un operativo en el barrio Villa San Alberto, donde se detuvo a un hombre y a un adolescente que se movilizaban a bordo de una moto y trataron de darse a la fuga.

El suboficial sufrió quemaduras y debió ser trasladado al Policlínico Policial.

Según informaron desde la fuerza policial, el hecho se produjo en la calle Quintuco al 6300 y el uniformado y su compañero fueron atacados por vecinos del sector, quienes arrojaron piedras y hasta un termo con agua caliente.

Los efectivos tuvieron que utilizar armamento menos letal para restablecer el orden y lograr la detención de los sospechosos, quienes fueron trasladados hasta la sede policial y quedaron a disposición de la justicia.