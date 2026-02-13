Viajaba con 150 tortugas y 100 loros escondidos en una ruta nacional

Un operativo sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Rafaela, permitió descubrir 150 tortugas terrestres y 100 loros que eran transportados ocultos en la carga de un camión proveniente de Tucumán.

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Vial Rafaela, dependiente del Escuadrón de Seguridad Vial de esa ciudad. Durante el control físico y documentológico del rodado, los efectivos detectaron cajas con animales silvestres en el interior de la cabina, lo que derivó en una inspección más exhaustiva.

En total se hallaron diecisiete bultos compuestos por cajas de cartón, cajones de madera y bolsas de arpillera. Dentro de ellos, las tortugas adultas estaban apiladas unas sobre otras y los loros eran trasladados en condiciones precarias.

Según se informó, los animales tenían como destino la provincia de Buenos Aires. El procedimiento se encuadra en la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.

Intervino la Fiscalía Descentralizada de Rafaela con el asesoramiento de la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Ambiental, que dispuso el resguardo de los ejemplares.