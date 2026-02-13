Violencia familiar: detuvieron a un hombre y secuestraron armas

Córdoba. En el marco de una investigación por violencia familiar y amenazas calificadas, personal de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles llevó adelante un allanamiento en barrio Los Granados de la ciudad de Córdoba.

Durante el procedimiento, se procedió a la detención de un hombre de 29 años y al secuestro de una pistola calibre 9 mm con su cargador y cartuchos, un revólver calibre 38, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

La intervención se originó a partir de la denuncia realizada por la madre del damnificado, quien manifestó que su hijo mantuvo una relación de pareja durante tres años con la denunciada, señalando que la misma presentaba conductas violentas. Asimismo, relató que días atrás la mujer se presentó en el domicilio junto a un hombre, quien exhibió un arma de fuego y profirió amenazas, en el marco de un conflicto por pertenencias que habían quedado en el lugar.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, interviniendo la Fiscalía de Distrito IV, Turno I, a cargo de la Dra. Andrea Martin Aresti.

