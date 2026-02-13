Violento impacto entre dos autos en Malagueño

Cerca de las 9 de la mañana del jueves, se produjo un choque entre dos vehículos en el camino de acceso al barrio La Docta, en Malagueño.

Por causas que aún se investigan, los rodados impactaron de manera frontolateral. Ambos conductores fueron asistidos en el lugar por los servicios de emergencia, tras presentar golpes producto del impacto.

En el operativo trabajaron Bomberos de Malagueño, el servicio de emergencias 107, personal de la guardia local y efectivos de la Policía de Córdoba.

La circulación en el sector se vio parcialmente afectada mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y control.