Volvió a prisión un profesor de vóley acusado de delitos sexuales

Un hombre de 32 años fue detenido este viernes en la ciudad de Córdoba por orden judicial luego de comprobarse que no cumplió las condiciones fijadas para permanecer en libertad en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual con víctimas menores de edad.

El procedimiento se realizó pasado el mediodía y estuvo a cargo de personal de la comisaría de Deán Funes junto a efectivos de la División Investigaciones. El acusado había sido arrestado el año pasado y posteriormente recuperó la libertad bajo una serie de medidas dispuestas por la Justicia.

Tras verificarse el incumplimiento de esas pautas, se ordenó su nueva detención. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la Novena Circunscripción Judicial.