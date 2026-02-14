Bomberos sofocaron el incendio de un auto en Av. Circunvalación

Sucesos
sábado, 14 de febrero de 2026 · 00:08

Córdoba. Personal de la Dirección Bomberos intervino ayer por la tarde en un incendio vehicular registrado sobre la ruta nacional A-019, a la altura del kilómetro 41, en el anillo interno, sobre el acceso a la colectora interna de avenida Padre Claret.
Por causas que aún se tratan de establecer, un automóvil Ford Ka, conducido por un hombre de 48 años, se incendió mientras circulaba por el sector.
Como consecuencia del siniestro, se registraron daños totales del rodado.

