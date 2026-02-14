Buscan a un hombre que desapareció en Villa Carlos Paz

Una mujer de 47 años denunció este sábado 14 de febrero la desaparición de su pareja en la ciudad de Villa Carlos Paz. Se trata de un hombre identificado como Sebastián Omar Banducci, también de 47 años, a quien vio por última vez el viernes pasado en horas de la mañana.

Se activó el protocolo de búsqueda a cargo del personal de la Departamental Punilla y trascendió que manifestó que saldría de su casa para hacer una compra y no volvió desde entonces.

El hombre vestía remera turquesa con letras blancas, short de jogging gris y zapatillas grises con detalles celestes. Para aportar cualquier información, comunicarse al 911 o a la Unidad Judicial de Carlos Paz (03541)-428181.