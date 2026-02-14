Corridas en el barrio La Quinta tras ingresar ladrones a una casa

Un hombre fue detenido este sábado por la tarde en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz, luego de ingresar a una vivienda junto a otro cómplice y escapar por distintas calles del sector.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20 en la zona de Los Sauces y Las Acacias. Todo comenzó cuando una mujer alertó al 911 tras observar a dos hombres saltando la tapia de la casa de un amigo que no se encontraba en el lugar.

Al arribar, efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro divisaron a los sospechosos saltando el portón hacia la calle e iniciando la fuga por Las Calandrias en dirección a Los Zorzales. Uno de ellos ingresó a un sector de arroyo que conecta con avenida Alejandro Magno y llevaba consigo un morral negro, que arrojó en la huida sobre calle Los Horneros.

Sin perderlo de vista, policías continuaron la persecución por Los Ceibos y Los Jacarandá hasta interceptarlo finalmente en la esquina de Los Sauces y Las Acacias. En ese momento, el hombre intentó resistirse con patadas y golpes, aunque fue reducido mediante técnicas de control.

Una vecina del domicilio afectado constató que las ventanas estaban abiertas y el interior revuelto, además de advertir el faltante de un morral negro que coincidía con el descartado durante la fuga.

El elemento fue secuestrado y el detenido, oriundo de Carlos Paz, trasladado a la Alcaidía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.