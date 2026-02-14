Cosquín Rock 2026 arranca con fuerte operativo policial

Miles de asistentes comenzaron a llegar desde temprano al predio del Cosquín Rock 2026, uno de los festivales más convocantes del país, que este fin de semana vuelve a concentrar multitudes en la provincia.

En paralelo al movimiento del público, la Policía de Córdoba puso en marcha un operativo especial de seguridad con presencia en rutas de acceso, patrullajes preventivos y puestos de control. El dispositivo incluye el 911 Halcón y el Centro de Monitoreo Inteligente, desde donde se supervisa el desarrollo del evento en tiempo real.

El despliegue abarca controles vehiculares en distintos puntos estratégicos y una amplia cobertura territorial dentro y fuera del predio, con el objetivo de ordenar el tránsito y acompañar la masiva concurrencia que caracteriza al festival.