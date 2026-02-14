Deán Funes: detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hija

Un hombre de 35 años fue detenido este miércoles por la mañana en la ciudad de Deán Funes, en el marco de una investigación por abuso sexual calificado en perjuicio de una menor de edad.

La medida fue ordenada por la Fiscalía de Instrucción tras una denuncia formal presentada por familiares de la víctima durante las últimas horas del martes. Según trascendió en las primeras etapas de la causa, el hecho habría ocurrido en el ámbito intrafamiliar.

Para preservar la integridad de la niña y garantizar el normal desarrollo del proceso judicial, se mantiene bajo estricta reserva su identidad y la de su entorno.

Ante la gravedad de la acusación, la Justicia dispuso que la menor y sus hermanos quedaran bajo el cuidado de una tía mientras avanza la investigación. El detenido fue interceptado en la vía pública y trasladado a la alcaidía local, donde permanece a disposición del magistrado interviniente.