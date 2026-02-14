Detienen a un hombre con 160 dosis de cocaína en Villa Huidobro

En Villa Huidobro, departamento General Roca, la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a un hombre de 27 años y secuestró cocaína durante un operativo realizado en esa localidad.

El procedimiento se inició en calle Elsa A. Venturini s/n, donde los efectivos interceptaron al sospechoso y secuestraron 160 dosis de cocaína, además de otros elementos vinculados a la causa.

Luego se realizó un allanamiento en una vivienda de calle Piedras s/n, que permitió incautar una balanza digital y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispuso el traslado del detenido a sede judicial y la remisión de lo secuestrado por presunta infracción a la Ley Nacional N° 27.737.