Detuvieron a un hombre por maltrato animal y rescataron a un cachorro

Córdoba. Un hombre mayor de edad fue detenido durante la madrugada de hoy en barrio Centro de la ciudad de Córdoba, acusado de maltrato animal, mientras que un cachorro de raza Bulldog Francés fue rescatado con lesiones.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de avenida Vélez Sarsfield y Duarte Quirós, donde efectivos policiales acudieron tras recibir una alerta.

En el lugar, un testigo manifestó que el individuo se encontraba maltratando a un cachorro de aproximadamente tres meses de vida. Al constatar la situación, los uniformados observaron que el animal presentaba una lesión en la segunda falange de su pata izquierda.

Tanto el detenido como el cachorro fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes.