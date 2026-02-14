Deán Funes. Los integrantes de la Policía de la provincia detuvieron a un padre por abusar de su pequeña hija en Córdoba. La investigación del supuesto hecho ya está en manos de la Justicia, quien confirmó que el acusado cuenta con graves antecedentes.

El procedimiento se desarrolló durante esta semana en Deán Funes, a poco más de 256 kilómetros de la ciudad de Córdoba. La familia de la víctima denunció el martes 10 por la noche en la Fiscalía local que la menor de edad había sufrido el episodio.

Los investigadores empezaron a trabajar y su hipótesis se focalizó en que el autor material había sido un sujeto externo, según comunicó el diario local Mirá El Norte. Pero pasaron las horas y la lupa se centró en el progenitor de la víctima.

Este miércoles 11 por la mañana, los efectivos realizaron una serie de allanamientos y concretaron la aprehensión del mayor de edad. La Justicia realizó la Cámara Gesell ayer, que será fundamental para avanzar con la imputación formal y definir el futuro de la causa.

Fuentes con acceso a la investigación en Deán Funes confirmaron que el sujeto ya había sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión por comercialización de estupefacientes agravada. Tras ese tiempo, había sido liberado.