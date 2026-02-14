Dos naranjitas detenidos por abuso sexual y amenazas en Córdoba

Dos hombres que trabajaban como naranjitas fueron detenidos en las últimas horas en barrios Nueva Córdoba y Güemes, en la ciudad de Córdoba, tras ser denunciados por abuso sexual y amenazas.

Según informaron fuentes policiales, uno de los casos está vinculado a un hecho de instancia privada, mientras que el otro fue acusado de amenazar con dañar un vehículo en la vía pública.

Los procedimientos se realizaron en operativos separados. En ambos casos, los efectivos secuestraron chalecos refractarios y otros elementos relacionados con la actividad que desarrollaban en la calle.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que avanza en la investigación de los hechos denunciados.