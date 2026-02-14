Hallaron nueve plantas de marihuana en un terreno de La Calera

Durante un recorrido preventivo en La Calera, efectivos de la Dirección Motocicletas detectaron una plantación de cannabis en un terreno colindante a dos viviendas.

Según informó la Policía, en el lugar se encontraron nueve plantas de cannabis sativa, que fueron retiradas por el personal actuante.

En el procedimiento colaboró la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.