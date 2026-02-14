Internan en el Sayago a un motociclista tras chocar en San Antonio

Un motociclista fue internado en el Hospital Sayago de Villa Carlos Paz luego de chocar con un automóvil en San Antonio de Arredondo.

El accidente ocurrió en calle Los Nogales. Al llegar al lugar, los bomberos constataron que el conductor del rodado menor presentaba posibles traumatismos en los miembros inferiores.

Tras ser asistido en el lugar por el Servicio de Emergencias Médicas Punilla Sur, fue trasladado al centro de salud para una mejor evaluación.

En el operativo también trabajaron efectivos policiales y la Guardia Local de San Antonio.