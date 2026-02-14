Irá a juicio Francisco Sáenz Valiente, acusado de la muerte de una modelo brasileña

Buenos Aires. Francisco Sáenz Valiente, el empresario acusado de la muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues, fue elevado a juicio por el hecho. La decisión fue tomada por el magistrado del caso, Fernando Caunero, con un breve decreto de apenas una página. Así, tres años después, Sáenz Valiente deberá responder ante un tribunal oral por la muerte de Rodrigues, ocurrida en su departamento de Retiro el 30 de marzo de 2023, luego de una fiesta marcada por el consumo de alcohol, tusi y cocaína provista por el empresario.

Según el expediente, investigado originalmente por el fiscal Santiago Vismara y su colega Mariela Labozzetta, cabeza de la UFEM —el área de la Procuración que interviene en expedientes marcados por la violencia de género—, Emmily cayó de una ventana del departamento de Sáenz Valiente, ubicada en un sexto piso de la calle Libertad, zona de Recoleta, en medio de “una alteración de su estado psicológico”, provocada por el consumo de los estupefacientes entregados por el empresario.

La autopsia practicada a su cuerpo en la Morgue Judicial determinó que falleció a causa de una serie de traumatismos que le provocaron hemorragias internas y externas. El análisis toxicológico detectó 1,0 gramos de alcohol por litro de sangre, así como metabolitos de cocaína, lo que evidenciaba un consumo de larga data. Restos de cocaína fueron encontrados en los tractos de su nariz. También se hallaron signos de consumo de ketamina y MDMA, ingredientes frecuentes en la mezcla de tusi.

