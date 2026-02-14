Narcotráfico en Calamuchita: detuvieron a una mujer por venta de drogas

Una mujer mayor de edad fue detenida en Santa Rosa de Calamuchita acusada de comercializar drogas. El procedimiento fue llevado adelante por equipos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en un domicilio ubicado en calle El Manantial al 200, en barrio El Balcón.

Durante el operativo se incautaron elementos considerados de relevancia para la causa. La detención está relacionada con un procedimiento previo realizado por la Policía de Córdoba, en el que se secuestraron 340 dosis de cocaína, 80 de marihuana, 393.800 pesos en efectivo y un vehículo que habría sido utilizado para actividades vinculadas al narcomenudeo.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero, la mujer fue trasladada a sede judicial junto con los elementos secuestrados.