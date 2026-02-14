Otro accidente camino a las Altas Cumbres: dos ocupantes cayeron de una moto

Dos personas que viajaban en motocicleta cayeron sobre la carpeta asfáltica tras un despiste ocurrido en la tarde del jueves en el camino a las Altas Cumbres.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 67. Por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado y ambos ocupantes terminaron en el suelo. Presentaban escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

El Servicio de Emergencias Médicas Punilla Sur los asistió en el lugar y determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud.

En el operativo también intervino Policía Caminera.