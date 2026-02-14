Piden incorporar a un cuarto involucrado en la muerte de Sebastián Villareal

En el marco del juicio contra los tres acusados de integrar una banda delictiva que provocó la muerte de Sebastián Villareal, la hermana de la víctima difundió un video en el que reclama que se amplíe la investigación para incorporar a un cuarto involucrado: una persona que habría tenido un rol clave en el desarrollo de los hechos.

Aseguran que el proceso no puede limitarse únicamente a los tres imputados que hoy se encuentran sentados en el banquillo, Héctor Alejandro Herrera (25), Luciano Gonzalo Bustos (20) y Axel Fabricio Escada (18). Jimena Villarreal plantea que existe un cuarto adulto, vecino de Sebastián, que fue investigado en la causa y que mantenía vínculos con «El Orejudo», el adolescente oriundo de Villa Carlos Paz involucrado en el crimen que fue declarado inimputable.

El cuarto señalado, conocido con el apodo de «El Morsa», habría tenido una relación frecuente tanto con «El Orejudo» como con Bustos y trabajaba en una empresa de Yofre Norte. También remarcan que habría viajado constantemente a Carlos Paz junto al adolescente y que actualmente se encuentra detenido por una causa vinculada a asociación ilícita.

La familia de la víctima considera que todos los adultos que hayan tenido participación en el asesinato, deberían recibir la misma condena y también los menores implicados. «La impunidad se termina cuando la ley le cae al que tiene más poder y recursos. Centrar la responsabilidad exclusivamente en los eslabones más débiles de la cadena no permitiría desarticular el entramado completo ni garantizar justicia plena»; aseguró Jimena.

Un juicio bajo la lupa

El planteo abre un nuevo foco dentro del proceso judicial, ya que de prosperar el pedido, podría ampliarse el objeto del debate o impulsarse nuevas medidas probatorias. Por ahora, el tribunal continúa con la recepción de pruebas y testimonios en el marco del juicio oral. La querella, en tanto, insiste en que se investigue a fondo y que no queden cabos sueltos.