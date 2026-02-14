Pidió un pebete, gritó “que Dios te lo pague” y salió corriendo

Un episodio llamativo ocurrió el viernes por la noche en la localidad de Anisacate, donde un joven pidió un sándwich y un paquete de cigarrillos en una fiambrería y, al momento de pagar, se retiró del lugar sin abonar la compra.

El hecho tuvo lugar entre las 20:30 y las 21 en el comercio “Los Hermanos”, ubicado en barrio Satyta. Según se informó, el hombre esperó su turno, realizó el pedido y, tras recibir la mercadería, salió del local gritando: “¡Que Dios te lo pague!”.

La situación no pasó inadvertida. Un cliente que presenció la escena salió tras él mientras se daba aviso a la Policía. Minutos más tarde, alrededor de las 21:40, la Patrulla Preventiva logró ubicar al sospechoso a pocos metros del comercio.

El hombre fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia.