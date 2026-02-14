Se agarraron a las trompadas en plena calle y terminaron detenidos

Dos jóvenes fueron detenidos luego de haber protagonizado una violenta pelea en el centro de Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde en las inmediaciones del Casino y trascendió que intercambiaron insultos y golpes de puño.

El enfrentamiento fue detectado por el personal de la Central de Monitoreo y se convocó al escuadrón motorizado, que inmediatamente intentó contener a los sujetos y evitar que la situación pasara a mayores.

Todo ocurrió sobre la Avenida Illía y se dispuso el traslado de los involucrados hacia la comisaría local, donde quedaron a disposición del magistrado interviniente. Por estas horas, se busca determinar qué derivó en la violenta agresión.