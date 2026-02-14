Secuestran un arma y drogas en controles en Córdoba

En el marco de patrullajes preventivos realizados en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestraron un arma de fuego y dosis de estupefacientes, con un hombre detenido.

El procedimiento más relevante tuvo lugar en barrio Villa El Libertador, sobre calle Río Negro al 5300, donde fue detenido un hombre mayor de edad por portación ilegal de arma de fuego. En el lugar se secuestró un revólver calibre 22.

En paralelo, en barrio Providencia se realizaron dos intervenciones sobre las calles Mariano Benítez y Juan Baltazar Maciel. Allí se incautaron varias dosis de marihuana y cocaína.

Los operativos formaron parte de un despliegue preventivo coordinado para reforzar la presencia en distintos sectores de la capital y detectar maniobras vinculadas al narcomenudeo.