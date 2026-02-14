Treinta allanamientos en Río Cuarto con detenidos, armas y droga incautada

En Río Cuarto se realizaron 30 allanamientos en el marco de una investigación por tentativa de homicidio y disparos de arma de fuego, con un saldo de 15 personas detenidas.

Los operativos, llevados a cabo ayer por la tarde por personal policial en distintos puntos de la ciudad, dejaron como resultado la detención de once hombres y una mujer mayores de edad, además de tres menores. Los mismos estarían vinculados a los presuntos delitos de resistencia a la autoridad, tenencia ilegal de armas de fuego y amenazas calificadas.

Durante los procedimientos se secuestraron varias armas de fuego —entre ellas escopetas, carabinas y un revólver—, cartuchos y vainas de distintos calibres, más de seis kilos de marihuana, una balanza digital, motocicletas, bicicletas, teléfonos celulares y dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos y todo lo incautado quedaron a disposición del magistrado interviniente.