Un cable de trolebús se soltó y lastimó a un niño que iba con su madre

Este viernes por la tarde se registró un incidente en la intersección de avenida Colón y General Paz, en barrio Centro de la ciudad de Córdoba, que involucró a una unidad de trolebús.

Según informó personal policial que acudió al lugar, una mujer manifestó que se encontraba cruzando la calle junto a su hijo menor de edad cuando, por causas que aún se tratan de establecer, se desprendió la línea aérea del trolebús que circulaba por avenida Colón.

El cable impactó en la mano derecha del niño, provocándole una lesión.

Un servicio de emergencias médicas asistió al menor en el lugar y diagnosticó un traumatismo leve. Afortunadamente, no fue necesario su traslado a un centro de salud.