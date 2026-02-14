Un niño perdió un dedo tras un accidente con su bicicleta

Córdoba. Un niño de 7 años sufrió la amputación de un dedo del pie tras un accidente ocurrido en una pista de patinaje del barrio San Martín de la ciudad de Córdoba.

El episodio se registró durante la noche del viernes en un predio ubicado en calle Copacabana al 300. Personal policial tomó conocimiento del hecho a través de un llamado al 911 que alertaba sobre un menor lesionado.

De acuerdo a la información oficial, el niño se encontraba circulando en su bicicleta dentro de la pista de patinaje cuando, por causas que aún se investigan, sufrió un corte en uno de los dedos del pie.

El menor fue trasladado junto a un familiar al Hospital Infantil, donde los profesionales médicos le practicaron la amputación del dedo anular del pie derecho. Posteriormente, quedó en observación.