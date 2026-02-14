Un vehículo con tres personas volcó rumbo a las Altas Cumbres

Un automóvil volcó esta mañana cuando circulaba rumbo a las Altas Cumbres, a la altura del kilómetro 53, en cercanías del parador El Cóndor.

El hecho se registró alrededor de las 8. Por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control y el vehículo terminó dado vuelta con tres personas en su interior.

Bomberos Voluntarios de Icho Cruz trabajaron en el lugar, aseguraron la zona y brindaron las primeras asistencias hasta la llegada del Servicio de Emergencias Médicas Punilla Sur. Tras la evaluación, la profesional a cargo decidió que no era necesario trasladar a los ocupantes.

También intervino Policía Caminera de Copina y La Posta. El vuelco dejó daños materiales en el rodado.