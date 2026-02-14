Una mujer intentaba cruzar la calle y murió atropellada

Una mujer de 57 años murió este sábado al mediodía en la ciudad de Leones, luego de ser atropellada cuando intentaba cruzar la calle.

El hecho ocurrió esta mañana sobre calle San José al 1200. Por causas que se investigan, fue embestida por un Volkswagen Polo conducido por un joven de 22 años.

Tras el impacto, la mujer fue asistida y trasladada en primera instancia al hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital Abel Ayerza, en Marcos Juárez, donde quedó internada en terapia intensiva.

Horas más tarde, pese a la atención médica recibida, falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

La investigación quedó en manos de la autoridad judicial competente para determinar cómo se produjo el hecho.