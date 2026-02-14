Vendían "brownies locos" cerca del Cosquín Rock

Operativo policial
Vendían "brownies locos" cerca del Cosquín RockDos hombres fueron detenidos mientras presuntamente ofrecían los productos en cercanías del predio del festival
En el marco de un operativo desplegado durante el Cosquín Rock, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico interceptaron a dos hombres que se encontraban en inmediaciones del predio y, según se informó, ofrecían brownies elaborados con marihuana.
El procedimiento derivó en la detención de dos personas de 31 y 50 años. En el lugar se secuestraron 6.561 gramos de brownies con cannabis, 10 dosis de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la investigación.
El operativo forma parte de los controles preventivos que se realizan durante el desarrollo del festival, que convoca a miles de personas en cada edición.