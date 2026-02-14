Vendían "brownies locos" cerca del Cosquín Rock

En el marco de un operativo desplegado durante el Cosquín Rock, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico interceptaron a dos hombres que se encontraban en inmediaciones del predio y, según se informó, ofrecían brownies elaborados con marihuana.

El procedimiento derivó en la detención de dos personas de 31 y 50 años. En el lugar se secuestraron 6.561 gramos de brownies con cannabis, 10 dosis de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la investigación.

El operativo forma parte de los controles preventivos que se realizan durante el desarrollo del festival, que convoca a miles de personas en cada edición.