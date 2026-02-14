Viajes fantasmas al carnaval: 20 cordobeses fueron estafados

Al menos 20 cordobeses denunciaron haber sido víctimas de una estafa tras pagar supuestos viajes a los carnavales de Jujuy que jamás se concretaron. El acusado, un hombre de 51 años, fue detenido en barrio Alberdi.

Según la investigación, ofrecía paquetes turísticos para asistir a los tradicionales festejos del norte argentino y cobraba el dinero por adelantado. Con el paso de los días, las respuestas comenzaron a dilatarse hasta que el viaje directamente no se realizó.

Con los datos aportados por los damnificados, efectivos policiales lograron ubicarlo y detenerlo. Durante el procedimiento se secuestraron más de 500 mil pesos en efectivo y un teléfono celular que será analizado en el marco de la causa.

La Justicia busca determinar si existen más personas afectadas por la misma maniobra.