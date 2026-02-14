Video: dejaron cachorros en el cuartel y Bomberos aclararon que no es un refugio

Un hecho inusual ocurrió en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Cosquín, donde una persona dejó una caja con cachorros en la puerta y se retiró del lugar.

Abandonaron una caja con cachorros en la puerta del cuartel de Bomberos de Cosquín y todo quedó registrado en video. Los animales fueron asistidos y puestos a resguardo. Desde la institución pidieron responsabilidad y recordaron que existen organizaciones para estos casos. pic.twitter.com/Hu1APEvBhb — EL DIARIO (@diariocarlospaz) February 14, 2026

Desde la institución advirtieron que el cuartel no es un espacio apto para el abandono de animales, ya que se trata de un sitio operativo con ingreso y egreso permanente de vehículos de emergencia durante las 24 horas.

Los cachorros fueron asistidos y puestos a resguardo, aunque remarcaron la importancia de actuar con responsabilidad y acudir a organizaciones o espacios preparados para intervenir en este tipo de situaciones.

Bomberos recordaron que existen entidades dedicadas a la protección animal que pueden brindar orientación y acompañamiento ante casos similares.