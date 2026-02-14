Villa María: Desarticularon una fiesta clandestina con unos 200 jóvenes

Una fiesta clandestina que reunía a unos 200 jóvenes fue desarticulada en la madrugada de este viernes en una zona rural cercana a la ciudad de Villa María.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad Regional Departamental General San Martín junto a la Guardia Local, en el marco de un operativo preventivo coordinado con el municipio.

El evento se desarrollaba en una quinta ubicada sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 550. Al entrevistar al organizador, un hombre de 39 años, se constató que no contaba con las habilitaciones correspondientes para la realización del encuentro.

Ante esta situación, se labró el acta de infracción y se dio intervención al Juzgado de Faltas Municipal de Villa María.