Accidente en el acceso a Carlos Paz por una lancha que se soltó

Un accidente se registró pasado el mediodía en el ingreso a Carlos Paz, cuando una lancha que era trasladada por una camioneta Ford Ranger se desenganchó mientras circulaba.

De acuerdo a los datos aportados, el remolque se soltó en plena marcha y la embarcación quedó sobre la calzada, generando un incidente que obligó a extremar precauciones en el sector.

Como consecuencia, se dañaron algunas señalizaciones viales del acceso. No hubo personas lesionadas y el vehículo junto al bote fueron retirados posteriormente del lugar.