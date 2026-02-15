Agresión en Malagueño: golpeó a agentes y dañó un móvil

El hecho ocurrió en Malagueño, cuando agentes municipales acudieron para auxiliar a un hombre que había protagonizado una riña en la calle. Mientras realizaban la asistencia, el hermano del involucrado comenzó a increpar al personal y, en medio de la situación, lanzó golpes contra los efectivos.

Durante el altercado, el joven también provocó daños en el móvil oficial que se encontraba en el lugar. Finalmente fue reducido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.