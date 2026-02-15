Agresión en Malagueño: golpeó a agentes y dañó un móvil

Violencia
Agresión en Malagueño: golpeó a agentes y dañó un móvilUn joven de 23 años fue detenido luego de agredir al personal de la Guardia Local que intervenía para asistir a su hermano tras una pelea en la vía pública.
El hecho ocurrió en Malagueño, cuando agentes municipales acudieron para auxiliar a un hombre que había protagonizado una riña en la calle. Mientras realizaban la asistencia, el hermano del involucrado comenzó a increpar al personal y, en medio de la situación, lanzó golpes contra los efectivos.
Durante el altercado, el joven también provocó daños en el móvil oficial que se encontraba en el lugar. Finalmente fue reducido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.