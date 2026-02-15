Allanamientos por drogas: dos detenidos y más de 800 dosis secuestradas

Dos personas mayores de edad fueron detenidas en Alta Gracia luego de una investigación que se extendió durante dos meses y se inició a partir de denuncias anónimas.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en calles Quebec al 1000 y Elva Beatriz Valdez s/n, en los barrios General Bustos y Parque San Juan. En los allanamientos se secuestraron 581 dosis de cocaína, 225 de marihuana, una planta de cannabis, dinero en efectivo —$1.454.400 y 110 dólares—, dos balanzas digitales, cinco cartuchos y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

El operativo permitió cerrar un punto de venta y otro inmueble que era utilizado para el guardado de las sustancias. Los detenidos son un hombre y una mujer.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno ordenó el traslado de ambos a sede judicial y la remisión de lo secuestrado.