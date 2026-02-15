Carlos Paz: dueño de Hilux sorprendió a un ladrón en su camioneta

Anoche, cerca de las 22:20, un hombre de 56 años fue detenido en Carlos Paz luego de ser sorprendido dentro de una camioneta ajena sobre calle Bialet Massé.

El alerta llegó por clamor público ante la presencia de una persona que intentaba llevarse una Toyota Hilux. Al arribar al lugar, personal del Escuadrón Motorizado Enduro entrevistó al propietario del vehículo, quien relató que encontró al sospechoso sentado en el interior con la guantera abierta.

Al advertir la situación, el hombre intentó huir hacia un espacio verde cercano, pero fue interceptado por los efectivos. Durante el palpado de seguridad, le hallaron un destornillador tipo lima con una de sus puntas modificada a modo de ganzúa.

Al inspeccionar la camioneta, constataron daños en la cerradura del lado acompañante derecho. El hombre fue trasladado a la Alcaidía y quedó a disposición del magistrado interviniente.