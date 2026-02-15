Chocó en moto y llevaba plantas de marihuana

Un hombre de 43 años resultó herido este domingo en Río Cuarto luego de protagonizar un choque mientras circulaba en motocicleta por la intersección de calles Pirovano y Pasaje Sofía de Puebla.

De acuerdo a la información oficial, el conductor del rodado menor transportaba dos plantas de marihuana al momento del impacto contra un vehículo utilitario. Como consecuencia del choque, debió ser trasladado al Hospital San Antonio de Padua para su atención médica.

En el lugar fueron secuestrados ambos vehículos y se convocó a personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que procedió a la incautación de las plantas de cannabis.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho.