Detuvieron a un hombre con una ganzúa en pleno centro de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Un hombre oriundo de la ciudad de Córdoba fue aprehendido anoche en el centro de Villa Carlos Paz, luego de que personal policial detectara que portaba un elemento punzante modificado, presuntamente utilizado como ganzúa.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 20:50 en la intersección de calles Maipú y Roque Sáenz Peña, cuando efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro realizaban controles preventivos. Durante el operativo, los uniformados observaron que el sujeto arrojó un objeto hacia la vereda, el cual fue posteriormente recuperado.

Tras inspeccionarlo, constataron que se trataba de una herramienta metálica en forma de “T”, con uno de sus extremos adulterado y afilado, característica típica de los elementos utilizados para forzar cerraduras. Ante esta situación, el hombre fue trasladado a sede policial y el objeto quedó secuestrado.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar la posible vinculación del individuo con otros hechos delictivos.