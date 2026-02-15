Detuvieron a un joven de 18 años por robos “levanta portones”

Un joven de 18 años fue detenido en Villa María acusado de participar en robos bajo la modalidad conocida como “levanta portones”. El procedimiento se concretó luego de una investigación que permitió identificar al sospechoso y avanzar con las medidas correspondientes.

Durante el operativo, el personal policial logró recuperar un automóvil que estaría relacionado con los hechos y secuestró otros elementos considerados de interés para la causa.

La modalidad “levanta portones” consiste en aprovechar el momento en que vecinos ingresan o salen de sus domicilios para irrumpir en la vivienda o sustraer vehículos.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar si existen otros involucrados.