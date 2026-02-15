Giro inesperado en Carlos Paz: aparecio el hombre buscado pero terminó detenido

El caso que había generado preocupación en Carlos Paz tuvo un desenlace inesperado. El hombre de 47 años que era buscado desde el viernes fue encontrado este domingo por la mañana en la ciudad de Alta Gracia, pero terminó detenido luego de ser acusado de un robo.

Sebastián Omar Banducci había sido denunciado como desaparecido el sábado por su pareja, quien indicó que lo había visto por última vez el viernes por la mañana cuando salió de su vivienda para realizar una compra y no regresó. A partir de esa presentación se activó el protocolo de búsqueda con intervención de la Departamental Punilla.

Sin embargo, a las 9:45 de este domingo, en calle España al 255 de Alta Gracia, vecinos redujeron al hombre tras señalar que momentos antes habría sustraído un teléfono celular Samsung A04 mediante amenazas.

Según informó la Departamental Santa María, Banducci fue trasladado al hospital debido a que presentaba lesiones visibles y posteriormente quedó a disposición de la Justicia.

Desde su entorno señalaron que se encuentra en buen estado de salud. Con su localización, quedó sin efecto el pedido de paradero que se había difundido el día anterior.