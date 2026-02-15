Intentó robar una camioneta, se escondió y fue detenido

Villa Carlos Paz. Un hombre de 56 años fue detenido en el centro de Villa Carlos Paz acusado de intentar robar una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública.

El hecho ocurrió anoche cerca de las 22:20 en la esquina de Cassafousth y D’Elía, cuando personal policial acudió tras recibir el alerta sobre un intento de robo de un vehículo. En el lugar, los efectivos localizaron al sospechoso escondido en un espacio verde cercano.

Según relató el propietario del rodado, un joven de 28 años oriundo de la provincia de Santa Fe, encontró al acusado dentro de su camioneta con la guantera abierta. Al ser descubierto, el sujeto huyó del lugar, pero fue interceptado minutos después.

Durante el control, los uniformados secuestraron un destornillador modificado tipo ganzúa, una linterna, un bolso, una billetera y otros elementos que podrían haber sido utilizados para cometer el delito. Además, el vehículo presentaba daños en la cerradura del lado del acompañante.

El detenido, domiciliado en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, quedó a disposición de la Justicia.