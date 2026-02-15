Madrugada violenta en Carlos Paz: joven atacó a policías

A las 2:40 de esta madrugada, un joven de 26 años fue detenido en Carlos Paz luego de protagonizar un violento episodio en la vía pública.

Efectivos que patrullaban la zona observaron al hombre entre los vehículos en la intersección de General Deheza y Bernardo D’Elía, generando intranquilidad. Al intentar controlarlo, reaccionó de manera agresiva, atacó a los policías y se resistió al procedimiento.

Tras un forcejeo, fue reducido y trasladado a la Alcaidía local. Quedó a disposición del magistrado interviniente.