Operativo antidrogas en Córdoba: un detenido en Hipólito Yrigoyen

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató este domingo un punto de venta de drogas en barrio Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Córdoba, y detuvo a un hombre de 50 años.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Anisacate, donde los investigadores incautaron distintos elementos vinculados a la causa.

Según se informó, el operativo está relacionado con un control realizado el pasado 7 de febrero en barrio Márquez de Sobremonte, donde fue detenido un hombre de 59 años y se secuestraron varias dosis de cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, el detenido fue trasladado a sede judicial junto a los elementos incautados.