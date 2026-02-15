Pidieron rescate por una moto robada y los detuvieron en el Patio Olmos

Un llamado al 911 permitió recuperar una motocicleta robada y detener a dos jóvenes durante la madrugada de este domingo en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento comenzó tras la denuncia por la sustracción de una Yamaha YBR 125 cc y la posterior comunicación de un hombre que intentaba negociar la devolución del rodado a cambio de dinero.

Personal policial se dirigió a Bulevar San Juan al 100, donde entrevistó al propietario, un joven de 20 años, quien señaló que su motocicleta podría encontrarse en el estacionamiento del Patio Olmos.

Al llegar al subsuelo del centro comercial, los efectivos advirtieron que una camioneta Peugeot Partner intentaba retirarse del lugar. Al realizar el control, observaron que en la parte trasera del vehículo se encontraba la motocicleta denunciada, que registraba pedido de secuestro vigente.

De inmediato, fueron reducidos un joven de 19 años y una adolescente de 17 que se trasladaban en la camioneta. Ambos quedaron a disposición de la Justicia junto con el vehículo y la moto recuperada.