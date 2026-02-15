Punilla: Lo sorprendieron dentro de un auto y atacó a policías

Santa María de Punilla
Punilla: Lo sorprendieron dentro de un auto y atacó a policíasUn hombre de 34 años fue detenido tras ser descubierto en el interior de un vehículo ajeno y reaccionar a golpes cuando intentaron controlarlo.
El episodio ocurrió en Santa María de Punilla, cuando efectivos que realizaban un patrullaje preventivo advirtieron movimientos sospechosos dentro de un automóvil estacionado en la vía pública.
Al acercarse, los policías encontraron a un hombre en el interior del rodado, que no le pertenecía. Según informaron fuentes oficiales, al verse descubierto el implicado reaccionó de manera violenta e intentó golpear al personal actuante.
Tras un breve forcejeo, fue reducido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.