Punilla: Lo sorprendieron dentro de un auto y atacó a policías

El episodio ocurrió en Santa María de Punilla, cuando efectivos que realizaban un patrullaje preventivo advirtieron movimientos sospechosos dentro de un automóvil estacionado en la vía pública.

Al acercarse, los policías encontraron a un hombre en el interior del rodado, que no le pertenecía. Según informaron fuentes oficiales, al verse descubierto el implicado reaccionó de manera violenta e intentó golpear al personal actuante.

Tras un breve forcejeo, fue reducido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.