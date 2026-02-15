Rescataron a dos jóvenes que se desorientaron en el sendero Casita de Cristal

Nono. Personal del DUAR San Alberto rescató ayer a dos jóvenes que se habían desorientado mientras recorrían el sendero de la Casita de Cristal, en cercanías de Nono.

El operativo se inició durante la tarde del sábado, luego de que se informara que una mujer de 27 años y un hombre de 26, ambos provenientes de la ciudad de Córdoba, no lograban regresar al punto de partida tras ingresar al sendero en horas tempranas.

Tras un despliegue de búsqueda en la zona serrana próxima a la Ruta E-34, los rescatistas lograron localizar a ambos excursionistas y guiarlos de manera segura hasta el ingreso del sendero, donde se encontraba su vehículo.

De acuerdo con fuentes oficiales, los jóvenes se encontraban en buen estado de salud y no requirieron asistencia médica. El operativo concluyó con éxito y sin mayores complicaciones.